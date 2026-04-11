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Centrosinistra, Conte: Salis? Parlare ora di nomi sì che divide
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Centrosinistra, Conte: Salis? Parlare ora di nomi sì che divide

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Roma, 11 apr. (askanews) – “Se ci mettiamo a parlare di nomi e cognomi oggi allora sì che alimentiamo personalismo e divisioni. Io l’ho detto più volte: ora dobbiamo c lavorare su un programma condiviso. Definiamo il programma e concentriamoci su questo noi Noi stiamo facendo ovviamente su questo il nostro, con questi 100 spazi aperti alla democrazia. Dopodichè ho detto e ho aperto io per ultimo anche alle primarie di cui tutti già parlavano per dare possibilità e offrire uno sbocco alla fortissima voglia di partecipazione che è stato il primo dato referendario il cui primo risvolto politico è stato di dire no a questo governo che dipo 4 anni si è presentato con una riforma della Costituzione sonoramente bocciata”. Lo ha affermato il presidente M5s Giuseppe Conte, a margine dell’assemblea romana dei cinque stelle, all’indomani dell’apertura di Silvia Salis per un impegno diretto nella premiership dell’alleanza progressista.

Quanto al perimetro della coalizione di centrosinistra, “anche il campo per noi – ha sottolineato Conte- è delimitato dal programma: un programma condiviso con obiettivi strategici chiari”.

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