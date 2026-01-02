centrosinistra,-orlando(pd):-schlein-leader-naturale-alleanza,-salis-a-disposizione-campo-largo

Roma, 2 gen. (askanews) – “Nell’ultima assemblea la segretaria nazionale del Pd Schlein ha annunciato un percorso di costruzione programmatica a livello territoriale, come in diversi auspicavamo. Credo sia una grande occasione per trasformare alcune idee in un progetto di governo, e la coalizione in progetto politico vero. Mi pare che sia naturale che il leader del Pd sia anche il leader della coalizione. E non solo per una ragione numerica, ma soprattutto per il ruolo politico del nostro partito che è l’unico che parla con tutti e che si è ritagliato il ruolo di cerniera, tenendo insieme in maniera unitaria la coalizione”. Lo dice l’ex ministro Pd, Andrea Orlando, in una intervista al Secolo XIX.

“Credo – sottolinea Orlando- che questo sia il punto da cui far iniziare una discussione che però dovrà essere fatta dopo un percorso di costruzione programmatica che dev’essere fatto in questi primi sei mesi dell’anno”. Mentre “non condivido chi dice, come fa Giuseppe Conte, che bisogna spostare più in là questa discussione. E’ un’urgenza che c’è nel Paese. A fronte di varie difficoltà che sta attraversando, la tenuta attuale del centrodestra è conseguenza anche del fatto che non emerge ancora un’alternativa programmatica coerente”.

Quanto alla popolarità crescente nel centrosinistra della neo sindaca di Genova Silvia Salis alla testa di una coalizione di governo che ha riunito il capo largo da Renzi a Conte, “credo che lei abbia assunto un ruolo che va oltre Genova, e che vada utilizzata la sua capacità di parlare a settori diversi della società. È un “asset”, per così dire, della coalizione: pensiamo tutti insieme come coinvolgerla”.