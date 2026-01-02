venerdì, 2 Gennaio , 26

Crans-Montana, l’esperto: “Quei 90 secondi fondamentali per salvarsi da un incendio”

(Adnkronos) - Novanta secondi. Tanto è il tempo...

Incendio a Crans-Montana, Bertolaso: “Entro stasera 7 giovani italiani feriti a Milano”

(Adnkronos) - "Abbiamo ricoverato da ieri sera tre...

Road to Milano Cortina 2026: dentro l’anno olimpico

(Adnkronos) - Il senso dell'evento più atteso sta...

Crans-Montana, chi sono i proprietari del locale Le Constellation

(Adnkronos) - Sono Jacques e Jessica Moretti, marito...
centrosinistra,-orlando(pd):-schlein-leader-naturale-alleanza,-salis-a-disposizione-campo-largo
Centrosinistra, Orlando(Pd): Schlein leader naturale alleanza, Salis a disposizione campo largo

Centrosinistra, Orlando(Pd): Schlein leader naturale alleanza, Salis a disposizione campo largo

AttualitàCentrosinistra, Orlando(Pd): Schlein leader naturale alleanza, Salis a disposizione campo largo
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 2 gen. (askanews) – “Nell’ultima assemblea la segretaria nazionale del Pd Schlein ha annunciato un percorso di costruzione programmatica a livello territoriale, come in diversi auspicavamo. Credo sia una grande occasione per trasformare alcune idee in un progetto di governo, e la coalizione in progetto politico vero. Mi pare che sia naturale che il leader del Pd sia anche il leader della coalizione. E non solo per una ragione numerica, ma soprattutto per il ruolo politico del nostro partito che è l’unico che parla con tutti e che si è ritagliato il ruolo di cerniera, tenendo insieme in maniera unitaria la coalizione”. Lo dice l’ex ministro Pd, Andrea Orlando, in una intervista al Secolo XIX.

“Credo – sottolinea Orlando- che questo sia il punto da cui far iniziare una discussione che però dovrà essere fatta dopo un percorso di costruzione programmatica che dev’essere fatto in questi primi sei mesi dell’anno”. Mentre “non condivido chi dice, come fa Giuseppe Conte, che bisogna spostare più in là questa discussione. E’ un’urgenza che c’è nel Paese. A fronte di varie difficoltà che sta attraversando, la tenuta attuale del centrodestra è conseguenza anche del fatto che non emerge ancora un’alternativa programmatica coerente”.

Quanto alla popolarità crescente nel centrosinistra della neo sindaca di Genova Silvia Salis alla testa di una coalizione di governo che ha riunito il capo largo da Renzi a Conte, “credo che lei abbia assunto un ruolo che va oltre Genova, e che vada utilizzata la sua capacità di parlare a settori diversi della società. È un “asset”, per così dire, della coalizione: pensiamo tutti insieme come coinvolgerla”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.