Centrosinistra, Renzi: confronto per accordo ma no a veti

“Noi candidati a rappresentare ala Blair”

Roma, 5 set. (askanews) – “Noi abbiamo accolto l’invito di Schlein ad iniziare un percorso per capire se il centrosinistra sui contenuti diventa non solo maggioranza numerica ma maggioranza politica, cioè diventa coalizione di centrosinistra.Per farlo concentriamoci sui contenuti”. Lo ha detto il leader di Iv Matteo Renzi, parlando con i giornalisti a margine di un’evento al Tempio di Adriano a Roma.”Sulle cose del passato, lo abbiamo detto a Genova, siamo disponibili a parlare – ha aggiunto – mi pare però che sia un dibattito strano. Viene posto soltanto a noi: a Sanremo il vicesindaco scelto da Scajola è del Pd, quello che non va bene a Genova va bene a Sanremo? Se la guida è Schlein che dice ‘no veti concentriamoci sui contenuti’ facciamo l’accordo, se invece il tema è andiamo con i veti ognuno ragiona di simpatia e antipatia.Noi ci candidiamo a rappresentare l’ala Blair e riformista nel centrosinistra e per farlo siamo pronti a portare i nostri contenuti”.”Se c’è lo spazio per fare un accordo noi ci siamo, se prevalgono i veti vuol dire che il centrosinistra non è governato dal Pd ma dal M5s”, ha concluso.