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Centrosinistra, Salis: non ho intenzione venir meno a mio mandato Sindaca
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Centrosinistra, Salis: non ho intenzione venir meno a mio mandato Sindaca

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Roma, 10 apr. (askanews) – “Sono la sindaca di Genova e sono stata eletta dai genovesi per occuparmi della città almeno per cinque anni. Non ho nessuna intenzione di venire meno al mio mandato”. Lo dice Silvia Salis, precisando le parole pronunciate in una intervista a Bloomberg. “Tra le tante altre cose, mi è stato chiesto che cosa farei se, pur non prendendo parte alle primarie, qualcuno mi chiedesse di fare la candidata. E ho risposto come ho sempre fatto, anche in un recente passato, a domande molto simili a questa. Ovvero che di fronte a una richiesta unitaria sarebbe falso dire che non ci penserei neppure. Come d’altronde immagino farebbe chiunque di fronte a una richiesta del genere”.

“Ho pure aggiunto un altro passaggio – sottolinea la Salis – che, però, nell’intervista non è stato riportato. Ovvero, che rimane il fatto che sono stata eletta per essere cinque anni la sindaca di Genova. E, rispetto ad altri nomi che si fanno, ho già un altro incarico”.

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