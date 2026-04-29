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Centrosinistra, Salis: spero che Azione apra a dialogo
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Centrosinistra, Salis: spero che Azione apra a dialogo

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“Grazie a Calenda per attestato stima ma rimarrò a Genova”

Genova, 29 apr. (askanews) – “E’ un attestato di stima per cui lo ringrazio ma io sono sindaca qua e, visto che io rimarrò qua, spero che lui possa comunque avere un dialogo con il centrosinistra perché qua il nostro campo progressista o campo largo, come volete chiamarlo, sta funzionando bene. Credo che si possa pensare di farlo funzionare anche a livello nazionale”. Lo ha detto la sindaca di Genova Silvia Salis, commentando le parole di Carlo Calenda che, a margine della presentazione del suo libro a Genova, ha detto che Azione sarebbe pronta ad aprire un dialogo col centrosinistra se la leader sarà lei.”Devo dire – ha aggiunto Salis – che non è mai mancato l’appoggio di Carlo Calenda e di Azione, come non è mai mancato l’appoggio degli altri leader nazionali e dei partiti che mi sostengono. Azione ha un’assessora bravissima che è Cristina Lodi e sono soddisfatta del rapporto che abbiamo”.A chi le ricordava che Calenda ha messo un veto sul Movimento 5 Stelle a livello nazionale, la sindaca di Genova ha risposto: “Io sono per l’unione, sono per l’unione che sta funzionando qua. Le dinamiche nazionali sono dinamiche nazionali; mi preoccupo di quello che succede a Genova. A Genova stiamo lavorando bene tutti insieme”.

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