Ho letto sul “Sole24Ore” la scandalosa storia dell’Olanda, straricco paradiso fiscale che succhia soldi anche alla povera Italia “ospitando” alcune nostre grandi aziende, e ho preso nota una volta di piu’ del vuoto di solidarieta’. Il suo governo, infatti, e’ quello che si e’ battuto di piu’ per negarci un vitale soccorso economico. Raccontato come il Paese di mille liberta’, e licenze, forte del ricordo di Rembrandt e di Van Gogh, ma anche di Johann Cruijff e Marco Van Basten e delle ragazze in vetrina di Amsterdam rivaleggia esteriormente con la Francia, con Parigi. E’ una storia che mi piace ricordare.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo C’ERA UNA VOLTA UN’ALTRA OLANDA proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento