La vicenda.

La ricorrenza della festa degli innamorati di San Valentino, ha portato un giovane napoletano a cercare fortuna tra i giovani varesini. Infatti, con un trolley pieno di profumi contraffatti, il giovane partenopeo ha raggiunto la citta’ giardino e, vestito come un vero rappresentante di cosmetici, e’ entrato in un negozio di Corso Matteotti proponendo la vendita di profumi. Alla commessa ha riferito che i profumi che le stava proponendo erano oggetto di un fallimento aziendale e che, pertanto, il prezzo di vendita era davvero interessante. La sua presenza non e’ passata inosservata ad una pattuglia di Quartiere i cui operatori,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Cerca di vendere profumi falsi, denunciato per ricettazione napoletano in trasferta proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento