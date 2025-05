cerca-e-acquista-con-l’ai:-visa-inaugura-una-nuova-era-del-commercio

Roma, 2 mag. (askanews) – L’intelligenza artificiale sta trasformando il modo in cui facciamo acquisti e paghiamo. Visa mette a disposizione la potenza della sua rete e decenni di esperienza per garantire fiducia e sicurezza nel commercio guidato dall’AI. Presentato durante il Visa Global Product Drop, Visa Intelligent Commerce consente di cercare e acquistare grazie all’AI: si tratta, spiega una nota, di un’iniziativa rivoluzionaria che apre la rete di pagamento Visa agli sviluppatori e agli ingegneri, impegnati a realizzare gli agenti di AI destinati a trasformare il commercio.

“Presto le persone affideranno agli agenti AI il compito di cercare, selezionare e acquistare per loro conto”, ha dichiarato Jack Forestell, Chief Product and Strategy Officer di Visa. “Questi agenti dovranno essere considerati affidabili nei pagamenti non solo dagli utenti, ma anche da banche e venditori”.

“Così come abbiamo assistito al passaggio dagli acquisti fisici a quelli online, e poi da online a mobile, Visa sta ora definendo lo standard per una nuova era del commercio” ha aggiunto Forestell. “Con Visa Intelligent Commerce, gli agenti AI potranno trovare, scegliere ed effettuare acquisti per i consumatori, sulla base delle preferenze da loro impostate. Ogni consumatore stabilirà i propri limiti, e Visa si occuperà del resto.”

Costruire un futuro affidabile per il commercio basato sull’AI Presto milioni di persone si affideranno all’intelligenza artificiale per trovare il maglione perfetto, organizzare una vacanza o fare la spesa. Visa eliminerà le frizioni al momento del pagamento, rendendo possibile effettuare transazioni guidate dall’AI in modo sicuro e affidabile. Visa Intelligent Commerce si basa su oltre 30 anni di esperienza nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale e del machine learning per gestire rischi e frodi, al fine di garantire esperienze di pagamento sicure. Insieme ai principali attori del settore AI – tra cui Anthropic, IBM, Microsoft, Mistral AI, OpenAI, Perplexity, Samsung, Stripe e altri – Visa renderà possibile un commercio basato sull’AI, personalizzato e sicuro su scala globale. “Stiamo collaborando con aziende all’avanguardia nell’AI per favorire la partecipazione delle piattaforme di intelligenza artificiale e supportare nuove modalità di pagamento, in cui sicurezza e fiducia siano priorità assolute”, ha sottolineato Forestell. “Insieme ai nostri partner, abbracciamo pienamente il potenziale trasformativo dell’AI in ogni aspetto del commercio, dei pagamenti e del business”.

Un’opportunità per consumatori, esercenti e sviluppatori Visa contribuirà a trasformare il commercio AI, oggi ancora percepito come qualcosa di futuristico e poco conosciuto, in un’esperienza fluida, sicura e personalizzata sia per gli esercenti che per i consumatori. Visa Intelligent Commerce offre una suite di API integrata e un programma di partnership commerciale destinato alle piattaforme di intelligenza artificiale, consentendo agli sviluppatori di implementare in modo sicuro e scalabile le funzionalità di AI commerce di Visa.