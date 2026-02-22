cerimonia-di-chiusura-oltre-le-attese:-uno-show-colto-e-popolare

Verona, 22 feb. (askanews) – Raffinata, colta, capace di valorizzare il luogo straordinario che l’ha ospitata, ma anche popolare, ironica, divertente. La Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, messa in scena nel sito Unesco dell’Arena di Verona è stata un grande show andato probabilmente al di là delle aspettative del pubblico dei Giochi. Lo spettacolo creato da Filmmaster ha unito l’opera e la musica classica, la storia e la società, ma ha poi spalancato finestre sulla musica leggera, sulla danza contemporanea, sul rap, sui video e su una narrazione a più livelli, ma sempre focalizzata sullo spazio e sul racconto, non scontato, senza strafare, insomma, elegante come il mondo immagina sia lo stile italiano. Che passi per la Turandot o per Il mondo di Jimmy Fontana, per un étoile come Roberto Bolle o per le coreografie di Aterballetto o ancora per Achille Lauro, poco importa: tutto si è armonizzato in una messa in scena sostenuta da un grande lavoro tecnologico, che però è stato molto discreto, rispettoso della dimensione storica dell’Arena, così come dei corpi dei performer sul palco.

In questo equilibrio, in una gestione dello spettacolo che ha saputo toccare più corde e più registri, a nostro avviso è stata la forza di “Beauty in Action”, capace di prendere la forma di una piazza italiana del Settecento, quasi fosse un dipinto veneziano, ma anche quella di un palcoscenico di arte contemporanea, un’installazione sospesa tra la video arte e la discoteca, per poi fare da culla per la festa vera, quella degli atleti olimpici, che hanno sfilato tutti in presenza.

Sotto lo sguardo della presidente del CIO Kristy Coventry, della premier Giorgia Meloni, del presidente della Fondazione Milano Cortina, dei presidenti delle Camere e delle autorità territoriali, la Cerimonia ha parlato di Italia senza scadere nei luoghi comuni, ha parlato d Giochi olimpici senza scivolare in eccessi di retorica, ha fatto vedere e sentire delle emozioni legate allo sport, ma non solo, ha gestito la dinamica televisiva nello stesso modo di quella in presenza, offrendo lo stesso spettacolo sia al mondo collegato, sia agli spettatori sugli spalti. E anche questo aspetto non è così scontato. E quando si è spenta la Fiamma olimpica è rimasta addosso la sensazione di uno spettacolo che è andato oltre lo sport, nelle incredibili giornate di gara così come in questa Cerimonia di chiusura. La cui pecca è stata forse un finale troppo dilatato e meno focalizzato sulla forza ritmica e collettiva di tanti corpi sul palco. (Leonardo Merlini)