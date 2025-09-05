cernobbio,-la-diretta-dell’adnkronos-dal-forum-ambrosetti

(Adnkronos) – Dopo il videocollegamento del presidente ucraino Volodymir Zelensky e l’intervento introduttivo di Valerio De Molli, di The European House – Ambrosetti, proseguono a Cernobbio i lavori della 51esima edizione del Forum Ambrosetti, intitolata ‘Lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive’. Evento tradizionale a villa d’Este, coperto dall’Adnkronos.

Prima di tutto il grazie all’Italia, poi parla subito del piano che l’Ucraina sta preparando per fermare la Russia. “Grazie dell’invito e grazie dell’attenzione che prestate all’Ucraina, al nostro popolo, noi apprezziamo moltissimo il fatto che il popolo italiano supporti il nostro popolo”, ha detto Zelensky, aprendo il suo intervento in videoconferenza. “Anche se la Russia sta cercando di portare avanti questa guerra, stiamo costruendo un sistema di sicurezza: naturalmente non posso condividere tutti i dettagli, ci sono dati sensibili di natura militare, ma ci stiamo preparando a livello terrestre, marittimo e aereo, lavorando con un piano che consentirà di fermare la Russia, farà sì che la Russia abbia meno possibilità di continuare con questa guerra”, ha quindi affermato. “Lo strumento principale della Russia è quello di uccidere i civili, ecco perché stiamo lavorando con i nostri partner per migliorare i nostri sistemi di difesa, per impedire alla Russia di attaccare. Questo li costringerà a firmare un accordo di pace”.

“Le imprese non sono allarmate: la fiducia sull’attuale governo di Giorgia Meloni è molto alta, ma anche l’apprezzamento internazionale: gli investitori lo misurano con lo spread e la Francia è diventata più rischiosa dell’Italia”. Così Valerio De Molli, aggiungendo: “Non credo che gli imprenditori abbiano bisogno di soldi o finanziamenti, gli imprenditori hanno bisogno di certezza del diritto e di semplificazione: la richiesta che esce dalle imprese qua a Cernobbio è questa”.