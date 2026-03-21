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Certosa in Val Senales, il borgo del silenzio tra storia e cammini
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Certosa in Val Senales, il borgo del silenzio tra storia e cammini

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Milano, 21 mar. (askanews) – Certosa, in Val Senales, rilancia la propria identità di borgo del silenzio con “Silentium”, il percorso tematico della Via Monachorum che conduce verso l’antico nucleo sorto attorno all’ex monastero certosino. L’itinerario collega Madonna di Senales e Monte Santa Caterina al paese attraverso paesaggi alpini, masi tradizionali e scorci panoramici, per uno sviluppo complessivo di circa 10 chilometri.

Lungo il cammino sono collocati pannelli con citazioni filosofiche dedicate al silenzio e all’ascolto, assieme a figure di monaci a grandezza naturale che indicano la direzione. Il tracciato richiama così la storia del luogo e l’eredità spirituale dell’antica certosa, trasformando l’escursione in un percorso che unisce ambiente, memoria e riflessione.

Il borgo conserva ancora oggi l’impronta del complesso monastico storicamente noto come “Allerengelberg / Monte degli Angeli”, fondato nel 1326 e rimasto attivo fino al 1782, quando la secolarizzazione impose ai monaci di abbandonarlo. Per oltre quattro secoli i certosini vissero secondo una regola severa, fatta di solitudine, preghiera, contemplazione e permanenza nelle celle. Il “silentium” non era soltanto una disciplina, ma una scelta spirituale radicale. Dopo la soppressione, il monastero fu venduto a contadini e commercianti della valle e, con il tempo, le strutture religiose e le abitazioni si fusero fino a formare l’attuale paese. Un grave incendio nel 1924 danneggiò l’abitato, che venne poi ricostruito conservando parti significative dell’antico complesso.

Passeggiando tra vicoli e cortili restano visibili ampie porzioni delle mura originarie, il chiostro gotico, l’antica cucina del convento, il portone d’ingresso, la casa del priore e tratti del recinto monastico. Nei mesi estivi il chiostro ospita anche eventi culturali, confermando il legame tra la storia del luogo e la sua vita contemporanea. A questo patrimonio si affiancano le visite guidate dedicate alla storia della certosa e alla sua trasformazione in villaggio: ogni lunedì alle 16, con sospensione da metà ottobre a metà dicembre.

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