CES 2023, da Lenovo soluzioni per piccole imprese e gaming

Tra le novità i nuovi ThinkBook e i pc Lenovo Legion

Milano, 8 gen. (askanews) – Al CES 2023 di Las Vegas Lenovo ha annunciato anche un nuovo modello innovativo della serie ThinkBook Plus che reinventa il suo form factor ruotabile, con un doppio display rotante che integra un pannello OLED su un lato e uno schermo e-Ink a colori sull’altro. Lenovo ha anche presentato il nuovo laptop ThinkBook 16p Gen 4 che integra le più recenti componenti. Questo dispositivo ha design modulare innovativo che prevede l’integrazione con gli accessori Lenovo Magic Bay con connettore pin magnetico per una facile espansione con Lenovo Magic Bay 4K Webcam, Lenovo Magic Bay LTE o Lenovo Magic Bay Light inclusi con il PC.

Inoltre, Lenovo ha introdotto un nuovo dock wireless ThinkBook 13x Gen 2 che combina diverse tecnologie wireless per creare una soluzione di docking e ricarica praticamente senza cavi. Infine, Lenovo ha svelato una novità per il segmento Tiny. ThinkCentre neo 50q è un desktop salvaspazio da 1 litro progettato specificamente per i clienti delle PMI.

L’azienda poi ha portato anche novità nel mondo del gaming. La gamma Lenovo Legion 2023 di PC, monitor e accessori definisce un nuovo standard nel campo dei PC da gaming per il 2023 dando ai giocatori quello di cui hanno bisogno per passare a un nuovo livello di record. La novità per il 2023 è il chip Lenovo LA AI, il primo chip AI dedicato al mondo su un laptop da gioco3, installato sui laptop Lenovo Legion Pro 7 e 7i (16″, 8) e Lenovo Legion Pro 5 e 5i (16″, 8). Lenovo AI Engine+, alimentato dal chip Lenovo LA AI, utilizza un algoritmo software di machine learning per ottimizzare le prestazioni del sistema.

Sul fronte dei desktop, la nuova generazione di tower Lenovo Legion rappresenta l’apice della potenza e delle prestazioni estreme, con Lenovo Legion Tower 7i (34L, 8) e Lenovo Legion Tower 5i (26L, 8) con processori desktop Core Intel fino alla tredicesima generazione e GPU NVIDIA GeForce RTX™, mentre Lenovo Legion Tower 5 (26L, 8) presenta un processore fino a AMD Ryzen 9 e GPU AMD Radeon serie RX 7000 o NVIDIA GeForce RTX. Per completare il portafoglio, i nuovi monitor di Lenovo Legion, Lenovo Legion Y27f-30 FHD da 27 pollici e Lenovo Legion Y27qf-30 QHD da 27 pollici progettati per soddisfare le esigenze dei giocatori e dei creatori di contenuti.

