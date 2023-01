CES 2023, da Lenovo Yoga Book 9i: un pc con doppio schermo OLED

E una nuova gamma di dispositivi consumer premium

Milano, 8 gen. (askanews) – Nel modello di hybrid living i confini tra lavoro e vita privata sono sempre più difficili da identificare. Le persone chiedono quindi una tecnologia personalizzata che possa offrire un’esperienza d’uso eccellente. Sia per l’uso in casa che nel corso della giornata, gli utenti chiedono una tecnologia versatile in grado di fargli fare più cose, per ogni aspetto della loro vita – che sia la collaborazione tra più dispositivi o la semplificazione, per utilizzarne meno. Con questo proposito, Lenovo ha presentato al CES di Las Vegas una serie di nuovi prodotti innovativi che soddisfano le molteplici esigenze dell’utente moderno.

Il nuovo Yoga Book 9i apre un nuovo capitolo di grande innovazione per Yoga, qualità premium, e prestazioni elevate per diverse modalità di utilizzo. A differenza di quello che potrebbe sembrare un PC desktop AIO, Yoga AIO 9i va molto oltre il suo aspetto. Nel segmento dei tablet, i nuovi dispositivi Lenovo Tab Extreme e il taccuino digitale Lenovo Smart Paper sono ricchi di funzionalità e introducono interessanti modelli d’uso nella scuola, a casa, e non solo. da ultimo, ma non per importanza, Lenovo ha svelato il concept Project Chronos, una nuova tecnologia che cattura il movimento dell’utente e consente di interagire con essa e svolgere attività in un mondo 3D virtuale senza indossare visori o wearable.

