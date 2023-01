Ces 2023, torna la fiera tech con una edizione record

3200 aziende potano la tecnologia del futuro a las Vegas (5-8/01)

Milano, 4 gen. (askanews) – Il Web 3.0 e il Metaverso, per guardare all’aspetto più immateriale. E, per essere più concreti, i trasporti, sempre più all’insegna del green, dell’elettrico e dell’automazione, e ogni altro tipo di prodotto elettronico che nel prossimo futuro ci renderà più semplice la vita. E’ tutto pronto a Las Vegas per il Ces 2023, il Consumer Electronic Show, il più importante evento tech del mondo che apre le porte il 5 gennaio. Sarà una edizione con numeri record, dopo quella del 2022 in parte rallentata dal Covid.

“Il Ces 2023 è un evento fondamentale per noi perché siamo tornati a una nuova normalità con un folto gruppo di persone focalizzate sull’innovazione di cui siamo appassionati – ha spiegato Gary Shapiro, presidente della Consumer Tecnology Association che organizza lo show – ci sono quelli che hanno le idee, quelli che fanno business, quelli che vogliono investire e ci sono i retailers”.

Sono 3200 le aziende presenti con i loro stand, in uno spazio espositivo di circa 186mila metri quadrati, raddoppiato rispetto all’ultima edizione. E sono attesi circa 100mila visitatori per curiosare tra le aree storiche come l’automotive, che quest’anno è ancora più presente, o tutto ciò che riguarda la televisione e i videogame, e anche tante nuove sezioni.

“Vedremo tanti diversi tipi di innovazione, nell’assistenza sanitaria, nella mobilità, nella produzione alimentare, nell’aria pulita e nell’acqua pulita e nell’uso dell’efficienza energetica, tutti incentrati su un tema comune: avere un mondo più rispettoso dell’ambiente, ecologicamente sano, efficiente dal punto di vista energetico, innovazioni per risolvere problemi umani fondamentali”, ha spiegato Shapiro che quest’anno con il Ces ha siglato una importante partnership con le Nazioni Unite per dare risposte attraverso la tecnologia a questioni fondamentali quali i diritti umani, la sicurezza e la sostenibilità.

