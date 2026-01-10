sabato, 10 Gennaio , 26

CES 2026, dal Politecnico di Milano una Fiat 500 a guida autonoma

Redazione-web
Con il progetto AIDA, una Fiat 500e per la mobilità autonoma e sociale

Las Vegas, 10 gen. (askanews) – Il Politecnico di Milano ha portato al Ces 2026 di Las Vegas il progetto AIDA (Artificial Intelligence Driving Autonomous). Nello stand di Ita è stata esposta una Fiat 500e equipaggiata con un sistema di guida autonoma pensato per determinati casi d’uso a bassa velocità nei contesti urbani, secondo il paradigma “sharing for caring”, come ha spiegato Amanda Piccaluga, project manager del Politecnico di Milano.”Siamo partiti in realtà dalla Maserati, con test ad alta performance e abbiamo ottenuto il record di velocità assoluto per un’auto a guida autonoma – che è 318 km/h – e a questo punto, avendo tutta questa esperienza, abbiamo cercato di portarla su strada in condizioni reali per vedere come la guida autonoma può cambiare effettivamente il futuro della mobilità”, ha spiegato Piccaluga.”Presentiamo questo progetto che è nato con finalità sociali, quindi appunto di portare la guida autonoma con la finalità di rendere più accessibile la mobilità anche per le persone più anziane e fragili che non sono del tutto indipendenti nel muoversi nell’ambiente urbano. In particolare stiamo sperimentando ad Darfo Boario Terme, in Val Camonica. Abbiamo già presentato questo progetto a luglio, il 18 luglio, e abbiamo fatto salire a bordo anche un passeggero anziano per proprio simulare come potrebbe essere questo servizio”, ha concluso.

