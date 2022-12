Ces2023, a Las vegas la carica delle startup italiane

All’Italian Pavillon presenti 51 aziende tra AI e Metaverso

Milano, 28 dic. (askanews) – Promuovere e supportare nella culla dell’innovazione mondiale l’ecosistema di un Paese innovativo e competitivo in tutti i settori economici: è l’obiettivo dell’Italian Pavilion di ITA, Italian Trade Agency, al CES 2023 di Las Vegas, il più importante evento tech al mondo, in programma dal 5 all’8 gennaio 2023.

Il metaverso rivoluzionerà il modo in cui le persone interagiscono con i contenuti e tra loro, in virtù della riduzione dei carichi cognitivi legati ai processi di apprendimento e della possibilità di rendere più ingaggiante qualsiasi esperienza mediale. Questa è almeno la promessa e la scommessa per le migliaia di aziende che anche in Italia si stanno cimentando con una tecnologia che potrebbe essere la naturale evoluzione di Internet, capace di combinare vari spazi virtuali differenti in un universo 3D persistente e online. Se attualmente gli esempi principali di metaverso sono riconducibili al gaming (SecondLife, Axie Infinity tra gli esempi di maggior successo) in un futuro non molto lontano potremo lavorare e interagire direttamente nel metaverso che avrà delle sue regole – probabilmente basate sulla blockchain, e la sua moneta.

Al CES di Las Vegas il padiglione italiano presenta una serie di soluzioni innovative come la digitalizzazione dell’olfatto, la riproduzione di ambienti naturali in un wall multimediale in grado di visualizzare immagini, emettere odori, suoni e vibrazioni o, ancora, un software di realtà aumentata che riconosce gli oggetti nei loro contesti.

Cresce anche l’ecosistema italiano dell’Artificial Intelligence e sempre più imprese e consumatori si avvicinano a questa tecnologia dal potenziale ancora in parte inesplorato. Il mercato dell’intelligenza artificiale in Italia è cresciuto del +27% nel 2021, raggiungendo quota 380 milioni di euro, un valore raddoppiato in appena due anni, per il 76% commissionato da imprese italiane (290 milioni di euro), per il restante 24% come export di progetti (90 milioni di euro).

Al padiglione italiano di CES 2023 sono presenti soluzioni basate sulla AI come i parastinchi intelligenti in grado di raccogliere dati sulla performance degli atleti, o come il sistema di tracciabilità e ottimizzazione energetica della filiera municipale di smaltimento del rifiuto solido, ma anche soluzioni wearable che monitorano l’ambiente e avvertono sui pericoli, riconoscendo oggetti e movimenti.

