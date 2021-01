In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto il giornalista Rino Cesarano che ha analizzato la situazione in casa Napoli in vista dei tanti impegni ravvicinati per la squadra di Gattuso.

CLICCA QUI PER LE ULTIME NEWS SUL NAPOLI

Gattuso-Napoli: febbraio mese terribile

Ecco le parole di Cesarano sul Napoli:

“Gattuso e De Laurentiis? Oggi il calcio è impresa anche se noi lo vediamo come partita. L’imprenditore valuta tutte le ipotesi: organico, Covid, impatto del cambio. Noi ci pronunciamo su certi comportamenti, ma De Laurentiis è un imprenditore. Non si sveglia domani e cambia Gattuso. Lui ci rimase molto male dopo l’ammutinamento. Non si sarebbe mai aspettato che i suoi collaboratori non avrebbero saputo gestire la squadra. Questa squadra ha bisogno di recuperare fiducia. Questo è un febbraio terribile. Se non ci arrivi con i nervi giusti e se pure l’allenatore è nervoso, non va bene. Non mi venite a dire che la partita con lo Spezia è stata indicativa. Il Napoli nel primo tempo ha giocato a due tocchi. È un momento di grandissima difficoltà. Anche se il Parma ha il peggior attacco del campionato. Ha preso giocatori nuovi, il rumeno Mihăilă che dicono sia fortissimo, insieme con Gervinho diventa una squadra che non puoi affrontare alla leggera. Il test di domani è indicativo. Ora dobbiamo fermarci con le critiche. È una squadra che può solo riprendersi, altrimenti diventa veramente difficile. Napoli disorganizzato? La cosa che non afferrano i tifosi è che se la squadra va bene anche noi giornalisti lo siamo. Se la squadra gioca a due tocchi e resta corta e Zielinski fa quello che deve fare in fase di non possesso, abbiamo una grande catena sinistra. Se Di Lorenzo s’intende con Lozano, abbiamo una mediana fisica ottima. Il calcio è semplice”.

CLICCA QUI PER SEGUIRCI SU TWITTER

The post Cesarano avverte: “Febbraio mese terribile per il Napoli. L’ambiente deve tranquillizzarsi altrimenti…” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento