Cesarano: “Gattuso fa giocare al Napoli un calcio moderno”

È un Napoli in netto miglioramento quello che si sta osservando in questo periodo post-covid. Gattuso ha dato una propria impronta alla squadra e i valori tecnici dei calciatori stanno riaffiorando. Tutto ciò ha ristabilito equilibrio all’interno di uno spogliatoio che sembrava, solo qualche mese fa, spaccato in vari clan. L’allenatore calabrese ha saputo trovare il bandolo della matassa e i risultati si stanno vedendo: una Coppa Italia in più in bacheca ed una squadra che in campionato ha ceduto solo alla corazzata dell’Atalanta. A dire la sua in merito il giornalista Rino Cesarano, il quale sottolinea il buon lavoro degli ultimi mesi.

Cesarano: “Gattuso propone un calcio moderno”

Il giornalista Rino Cesarano, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, elogia il Napoli di Gattuso: “Quello giocato dagli azzurri è un calcio moderno. A mio avviso più moderno di quello della Juventus di Sarri. Una pecca dei partenopei però è quella di non riuscire a concretizzare l’enorme numero di palle goal. Mertens e Insigne sono bravi, ma manca l’apporto corale alla realizzazione della rete. Anche i centrocampisti, in questa stagione, stanno segnando poco. Se il Napoli migliora questo diventa fortissimo”.

