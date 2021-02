Cesarano: “Gattuso non si faccia distrarre dalle voci sul suo conto. Ma il Napoli…”

Ad ‘Arena Maradona’, su Radio Crc, è intervenuto il giornalista Rino Cesarano, che ha parlato del Napoli e di Gattuso:

“In vista della gara di domani a Bergamo le maggiori incognite sono a centrocampo bisognerà capire se Demme avrà recuperato dalle fatiche di Genova. Nel caso è pronto Bakayoko. Non va sottovalutato nemmeno il rischio che la sostituzione al Ferraris abbia pesato in maniera significativa sul morale di Zielinski. Non mi è dispiaciuta la scelta di inserire Politano nei tre a centrocampo. È una soluzione che va tenuta in considerazione”.

Cesarano sul Napoli e su Gattuso

Domani a Bergamo gara chiave per il Napoli e per Gattuso:

“Purtroppo Gattuso si è fatto prendere la mano quando è venuto a conoscenza del fatto che De Laurentiis ha contattato altri allenatori il presidente può chiamare chi gli pare. Gattuso e la squadra devono pensare al campo e a raggiungere i risultati prefissati. La stagione è ancora lunga. Non dimentichiamo che per il Napoli raggiungere la Champions è vitale. In rosa ci sono calciatori che si fanno condizionare da fattori esterni. Purtroppo il gruppo ha perso gente come Reina e Hamsik. Se perde lucidità anche Gattuso è finita”.

