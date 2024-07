cesare-baldrighi-riconfermato-alla-guida-di-origin-italia

Nominati anche membri aggiuntivi comitato strategico 2024-26

Roma, 8 lug. (askanews) – Si sono insediati oggi il primo Consiglio Direttivo e il Comitato Strategico di Origin Italia, l’associazione italiana Consorzi Indicazioni Geografiche che rappresenta 81 Consorzi di tutela, una associazione di settore e oltre il 95% delle Indicazioni Geografiche italiane.

In occasione del Consiglio, Cesare Baldrighi è stato riconfermato alla presidenza di Origin Italia, affiancato dai vicepresidenti Stefano Fanti, direttore del Consorzio del Prosciutto di Parma, e Riccardo Deserti, direttore del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano DOP e presidente internazionale di Origin.

“In questo momento in cui il settore DOP IGP ha raggiunto una centralità politica ed economica significativa, è fondamentale assumersi una grande responsabilità e lavorare in sinergia con le istituzioni e con tutti i presidenti dei Consorzi di Tutela nei territori per rafforzare il sistema”, ha sottolineato Baldrighi.

Il Direttivo ha inoltre nominato i nuovi membri aggiuntivi del Comitato Strategico per il periodo 2024-2026. I nuovi membri sono: Antonio Auricchio per Afidop, Nicola Bertinelli, Gianni Maoddi, Paolo Zanetti per la filiera formaggi; Nicola Martelli, Alessandro Utini, Attilio Fontana per la filiera prodotti a base di carne; Mariangela Grosoli per la filiera aceti; Carlo Siffredi, Mario Terrasi, Gionni Pruneti per la filiera oli e grassi; Georg Kössler, Angelo Amato, Salvatore Fortunato, Gerardo Diana per la filiera ortofrutticoli e cereali; Battista Cualbu, Stefano Mengoli per la filiera carne fresca; Cesare Mazzetti per Fondazione Qualivita.

Tra gli altri adempimenti, il Consiglio ha nominato inoltre i membri che prenderanno parte ai comitati interni dell’Associazione, ovvero il Comitato Legale coordinato da Federico Desimoni, il Comitato Oli coordinato da Giorgio Lazzaretti e il Comitato Prodotti a base di Carne coordinato da Mario Cichetti.

Infine, due nuovi Consorzi entrano a far parte dell’Associazione: il Consorzio per la Tutela dei Formaggi Valtellina Casera e Bitto e il Consorzio di Tutela Olio DOP Brisighella.