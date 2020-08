Dal carcere di Massama (Oristano), l’ex terrorista Cesare Battisti ha risposto all’ex presidente del Brasile Luiz Inacio Lula Da Silva che nei giorni scorsi ha dichiarato di essere pentito di avergli concesso asilo nel proprio Paese. Apprese le parole di Lula che ha anche sostenuto di essere stato ingannato perché convinto dell’innocenza dell’ex terrorista, Battisti – per voce del suo avvocato Gianfranco Sollai – ha deciso di fare una serie di precisazioni: “Lula mente. Conosceva benissimo la mia posizione perché aveva letto le sentenze. L’asilo mi è stato concesso perché temeva che io potessi essere perseguito per le mie idee politiche e non solo per i miei reati”.

L’articolo Cesare Battisti contro Lula: mi ha ingannato e su di me racconta menzogne proviene da Notiziedi.

