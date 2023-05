Cesena, una frana minaccia la Casa dell’Upupa

FORLI’-CESENA – La casa dell’Upupa, dimora storica a Sorrivoli di Roncofreddo, sulle colline cesenati, a rischio per una frana che ha interessato l’area vicina. La situazione “particolarmente grave” per la casa-studio dell’artista Ilario Fioravanti, viene denunciata dall’Associazione nazionale Case della Memoria.

In una nota spiega che sono diverse le case museo che fanno parte della propria rete presenti nell’area colpita, ma quella che più preoccupa è la Casa dell’Upupa a Sorrivoli di Roncofretto, per la vicinanza ad una grossa frana che ha colpito il Borgo. Inoltre, l’associazione annuncia l’annullamento della Giornata Nazionale Adsi in Emilia Romagna, prevista per questa domenica, 21 maggio. “Siamo vicini agli amici emiliani e seguiamo con apprensione le notizie relative alla Casa studio di Ilario Fioravanti”, dichiarano Adriano Rigoli e Marco Capaccioli presidente e vicepresidente dell’Associazione Nazionale della Memoria.

“Sappiamo che la situazione resta grave, con l’allerta rossa per piene di fiumi e frane confermata anche per la giornata di oggi- proseguono- Mentre speriamo che la situazione si risolva al più presto, un pensiero va alle vittime di questa tragedia e alle tante persone costrette a lasciare le proprie case”. A causa dell’emergenza meteorologica e del momento difficile che il territorio della Regione Emilia Romagna sta attraversando, è stato inoltre deciso dagli organizzatori di sospendere in tutto il territorio regionale la Giornata Nazionale delle Dimore Storiche in programma per domenica 21 maggio. Rimangono confermate invece le prenotazioni e il regolare svolgimento della Giornata Nazionale nelle altre Regioni.

