Categoria: Antipasti

Ingredienti per 6 cestini

Farina 00 200 g

Burro 100 g

Acqua 50 g freddissima

Sale fino 1 pizzico

Per il ripieno

Caprino 200 g

Erbette 150 g

Pancetta 90 g a cubetti

Prezzemolo q.b. da tritare

Scorza di limone q.b.

Sale fino q.b.

Olio extravergine d’oliva q.b.

Preparazione

Cestini di brisè con caprino ed erbette, passo 1

Per preparare i cestini di brisè con caprino ed erbette cominciate proprio dall’impasto di base. Nel mixer versate la farina, il burro freddo a pezzettini e il sale (1) e azionate le lame fino ad ottenere delle piccole briciole. Aggiungete l’acqua freddo a filo e, non appena il composto si compatta, trasferitelo sulla spianatoia (2). Compattatelo velocemente con le mani per formare una palla e avvolgetela nella pellicola. Lasciate riposare in frigorifero per almeno 2 ore (3).

Cestini di brisè con caprino ed erbette, passo 2

Nel frattempo passate alle erbette. Dopo averle pulite versatele in una casseruola con un goccio d’olio (4), chiudete con il coperchio e lasciatele appassire (5) per circa 5 minuti (6).

Cestini di brisè con caprino ed erbette, passo 3

A fine cottura lasciate scolare e intiepidire le erbette (7). Nel frattempo cucinate anche la pancetta: versate i cubetti in una padella (8) e fateli sfrigolare qualche istante finché non diventano dorati, quindi scolateli su un tovagliolo per far perdere il grasso in eccesso (9).

Cestini di brisè con caprino ed erbette, passo 4

Versate il caprino in un recipiente e aggiungete la scorza grattugiata di limone (10), del prezzemolo tritato, aggiustate di sale e di pepe (11) e trasferite il composto in una sac-à-pochè con bocchetta rigata (12).

Cestini di brisè con caprino ed erbette, passo 5

Adesso che avete tutto recuperate la pasta brisè. Spolverizzatela con un pizzico di farina (13) e tiratela con il mattarello fino a 1 mm di spessore (14). Se la pasta è molto fredda faticherete un po’ a tirarla, prima perciò è meglio batterla con il mattarello. Ritagliate 6 dischi con un coppapasta del diametro di 11 cm (15).

Cestini di brisè con caprino ed erbette, passo 6

Disponete ciascun disco all’interno di 6 stampini a forma di cestino del diametro di 8 cm nella parte superiore (16), fate aderire per bene la pasta alla parte smerlata ed eliminate l’eccesso con un coltellino (17). A questo punto disponete all’interno degli stampini 6 foglietti di carta forno (18).

Cestini di brisè con caprino ed erbette, passo 7

Versate all’interno un mucchietto di sfere di ceramica, o legumi secchi, (19) e procedete con la cottura alla cieca in forno statico preriscaldato a 200° per circa 15 minuti (20). Una volta cotti, sfornate e lasciate raffreddare completamente gli involucri prima di riempirli con la crema (21).

Cestini di brisè con caprino ed erbette, passo 8

Guarnite con le erbette avvolgendole intorno alla forchetta come fossero degli spaghetti (22), completate con i cubetti di pancetta (23) ed ecco pronti i vostri cestini di brisè con caprino ed erbette (24).

Conservazione

Si consiglia di consumare subito i cestini di brisè con caprino ed erbette, tuttavia potrete conservarli per massimo 1-2 giorni in frigorifero, tenendo conto che perderanno la loro fragranza.

In alternativa potete anche congelare i cestini, già cotti ma senza farcitura.

Consiglio

Date un tocco di sapore e colore in più ai vostri cestini di brisè con caprino ed erbette aromatizzando l’impasto della pasta prisè con dello zafferano. Al posto del caprino invece potrete utilizzare della ricotta!

