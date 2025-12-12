Chalamet è il rapper virale EsDeeKid? Il “ni” dell’attore

Roma, 13 dic. (askanews) – Ci sono molte voci sul rapper virale, che ha pubblicato a giugno il suo primo album, “Rebel”, ha 11,5 milioni di ascoltatori mensili su Spotify ed è noto per esibirsi indossando un passamontagna. “I tuoi fan sono impazziti e dicono che sei EsDeeKid”, ha detto giovedì a Timothée Chalamet Amanda Holden, la conduttrice del programma radiofonico Gb “Heart Breakfast”. Il co-conduttore, Jamie Theakston, – fa sapere la Cnn – ha poi chiesto all’attore: “È vero?” “Non ho commenti in merito”, ha risposto Chalamet. Ma dopo le insistenze, la frase che lascia uno spiraglio: “Tutto sarà rivelato a tempo debito”.