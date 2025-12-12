sabato, 13 Dicembre , 25
chalamet-e-il-rapper-virale-esdeekid?-il-“ni”-dell’attore
Chalamet è il rapper virale EsDeeKid? Il “ni” dell’attore

Chalamet è il rapper virale EsDeeKid? Il “ni” dell’attore

AttualitàChalamet è il rapper virale EsDeeKid? Il "ni" dell’attore
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 13 dic. (askanews) – Ci sono molte voci sul rapper virale, che ha pubblicato a giugno il suo primo album, “Rebel”, ha 11,5 milioni di ascoltatori mensili su Spotify ed è noto per esibirsi indossando un passamontagna. “I tuoi fan sono impazziti e dicono che sei EsDeeKid”, ha detto giovedì a Timothée Chalamet Amanda Holden, la conduttrice del programma radiofonico Gb “Heart Breakfast”. Il co-conduttore, Jamie Theakston, – fa sapere la Cnn – ha poi chiesto all’attore: “È vero?” “Non ho commenti in merito”, ha risposto Chalamet. Ma dopo le insistenze, la frase che lascia uno spiraglio: “Tutto sarà rivelato a tempo debito”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.