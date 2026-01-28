mercoledì, 28 Gennaio , 26
Champions, adesso i playoff: le possibili avversarie di Juve, Inter e Atalanta

Redazione-web
(Adnkronos) – Si chiude la fase campionato della Champions League, con 3 italiane su 4 qualificate ai playoff. Avanzano nella competizione Inter, Juventus e Atalanta, mentre si ferma il Napoli (eliminato dopo la sconfitta al Maradona contro il Chelsea). Ma quale sarà adesso il percorso delle squadre della Serie A nel torneo? Ecco tutti i possibili accoppiamenti per i playoff (andata tra 17 e 18 febbraio, 24 e 25 febbraio il ritorno) 

I playoff verranno definiti tramite sorteggio (in programma venerdì 30 gennaio alle 12), con cui le teste di serie verranno abbinate alle non teste di serie.  

Queste le teste di serie: Real Madrid, Inter, Psg, Newcastle, Juventus, Atletico Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen 

Queste le non teste di serie: Borussia Dortmund, Olympiacos, Brugge, Galatasaray, Monaco, Qarabag, Bodo Glimt, Benfica 

Ecco i possibili accoppiamenti: 

Real Madrid/Inter vs Bodo Glimt/Benfica 

Psg/Newcastle vs Monaco/Qarabag 

Juventus/Atletico Madrid vs Club Brugge/Galatasaray 

Atalanta/Bayer Leverkusen vs Bodo Glimt/Benfica 

