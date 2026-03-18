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Champions, anche Liverpool e Atletico Madrid ai quarti: tutte le qualificate e gli accoppiamenti
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Champions, anche Liverpool e Atletico Madrid ai quarti: tutte le qualificate e gli accoppiamenti

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(Adnkronos) – Finiscono gli ottavi di finale di Champions League oggi, mercoledì 18 marzo, e si definisce il tabellone con tutti gli accoppiamenti dei quarti di finale. Il Barcellona passa il turno contro il Newcastle, mentre il Bayern fa il suo contro l’Atalanta anche nella sfida di ritorno e si guadagna il big match contro il Real Madrid nel prossimo turno. 

Il Liverpool rimonta la sconfitta per 1-0 subita otto giorni fa a Istabul, sconfigge 4-0 il Galatasaray ad Anfield Road e avanza ai quarti, dove affronterà i campioni in carica del Paris Saint Germain. Le reti dei Reds portano la firma di Szoboszlai al 25′, Ekitike al 52′, Gravenberch al 53′ e Salah al 62′. 

Avanza ai quarti anche l’Atletico Madrid, che ora affronterà il Barcellona. I Colchoneros, vincitori per 5-2 in casa con il Tottenham all’andata, perdono per 3-2 al ritorno al Tottenham Hot Spurs Stadium. Per i padroni di casa, gol di Kolo Muani al 30′ e doppietta di Xavi Simons al 52′ e al 90′ su rigore. Per gli ospiti reti di Alvarez al 47′ e Hancko al 75′. 

Ecco tutti gli accoppiamenti dei quarti di finale di Champions League, che si giocheranno ad aprile: Sporting-Arsenal, Psg-Liverpool, Real Madrid-Bayern Monaco, Barcellona-Atletico Madrid. 

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