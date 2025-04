Champions, Arsenal-Psg 0-1: Dembelé e Donnarumma decidono la semifinale d’andata

(Adnkronos) – Il primo round delle semifinali di Champions va al Psg, che batte 1-0 l’Arsenal all’Emirates nella gara d’andata. A decidere la sfida sono il gol di Dembelè al 4′ e le parate di Donnarumma. Tutto rimandato al Parco dei Principi di Parigi tra una settimana.

Dopo un avvio difficile, la squadra di Arteta ha provato in tutti i modi a superare la retroguardia dei francesi. Oltre alle parate del portiere azzurro, è stato il Var a negare il pari a Merino per fuorigioco al 47′. Nel finale clamorosa occasione per il Psg all’86’: lancio di Marquinhos dalla difesa, linea dell’Arsenal mal messa e Gonçalo Ramos che lascia partire un tiro che centra in pieno la traversa. Tra una settimana, si riparte da qui.