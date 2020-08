Champions, Barça-Napoli 3-1, blaugrana ai quarti

Lenglet, Messi e un rigore trasformato da Suarez (per fallo di Koulibaly sull’argentino) portano il 3-0 prima del rigore di Insigne in pieno recupero. Nella ripresa gli azzurri spingono ma il risultato non cambia

