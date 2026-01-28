giovedì, 29 Gennaio , 26

Ucraina, stallo Donbass: fra pressioni Usa e rischio errore strategico di Kiev

Scadenze fiscali febbraio 2026, ecco le date da segnare sul calendario

Una "Cenerentola moderna" in Bridgerton, da oggi su Netflix la quarta stagione

Pioggia, burrasca e forti mareggiate: è allerta meteo arancione in Sardegna

Champions, Benfica qualificato allo scadere con gol del portiere. Mourinho-show in panchina

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Finale da film in Benfica-Real Madrid, partita dell’ultima giornata della fase campionato di Champions League, oggi mercoledì 28 gennaio. I portoghesi hanno agguantato il 24° posto in classifica, l’ultimo utile per la qualificazione ai playoff, grazie al gol del definitivo 4-2 arrivato in pieno recupero. Un gol decisivo per la differenza reti, segnato… dal portiere Trubin al minuto 97′, ben oltre i 5′ di recupero concessi dall’arbitro. Al colpo di testa dell’estremo difensore ucraino è letteralmente esplosa la panchina lusitana (insieme a tutto lo stadio ‘Da Luz’) e il tecnico José Mourinho ha dato spettacolo, a modo suo, nei festeggiamenti. 

“Gliel’ho detto io” si intuisce dal suo labiale, con riferimento all’indicazione di salire data al portiere per l’assalto finale alla porta del Madrid (con due uomini in meno, causa espulsioni). Una mossa da Special One, che il portoghese ha subito voluto rivendicare in una serata storica per il Benfica. 

La qualificazione del Benfica è costata l’eliminazione al Marsiglia di De Zerbi, che ha chiuso al 25° posto in classifica 

