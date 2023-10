Champions, Borussia Dortmund-Milan 0-0: rossoneri sprecano, ora ‘spareggio’ con Psg

(Adnkronos) –

Il Milan pareggia 0-0 sul campo del Borussia Dortmund oggi, 4 ottobre 2023, nel match valido per la seconda giornata del Gruppo F di Champions League. I rossoneri allenati da Pioli hanno 2 punti e sono terzi nella classifica guidata dal Newcastle, a quota 4 dopo la vittoria casalinga per 4-1 contro il Paris Saint Germain. I francesi, fermi a 3 punti, ricevono il Milan il 25 ottobre in una gara che rischia di essere già decisiva per il passaggio agli ottavi di finale.

Il Milan rischia subito grosso. Al 6′ Malen ha a disposizione un rigore in movimento nel cuore dell’area rossonera ma grazia Maignan. Il pericolo scampato condiziona il Milan, che fatica ad entrare in partita. La formazione di Pioli si adegua al ritmo forsennato dei padroni di casa e prova ad affidarsi alle iniziative di Pulisic per pungere. Sono i tedeschi, però, a rendersi pericolosi.

Malen al 29′ fallisce il bersaglio di pochi centimetri con un sinistro incrociato. Al 31′ Maignan deve disinnescare il tentativo di Fullkrug, innescato da un errore di Calabria. Prima del riposo, ci prova anche Besenbaini: Maignan è attento. Dopo un primo tempo di sofferenza, il Milan riesce a bussare dalle parti di Kobel. Al 54′ Leao serve Pulisic, il tiro è centrale. L’occasione dà coraggio alla formazione di Pioli che avanza il baricentro ma fatica a creare altri pericoli per la porta giallonera fino al vivace finale del match.

All’82’ Theo Hernandez quasi pesca il jolly con un colpo di testa in tuffo: mira sbagliata sul cross di Leao, il Borussia si salva. E’ colossale la doppia chance che gli ospiti sprecano all’86’. Leao, ancora lui, libera Chuckwueze davanti alla porta: più facile segnare che sbagliare, ma il rossonero centra Kobel. Il pallone finisce a Reijnders, che non inquadra la porta spalancata. Prima del triplice fischio, brivido anche per il Diavolo: Nmecha prova dal limite dell’area, il gol non arriva per centimetri.