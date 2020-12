AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – Mettere i problemi da parte e magari risolverli dopo aver conquistato un altro grande risultato. La sensazione è che sia questa l’intenzione di Gian Piero Gasperini alla vigilia della sfida di Champions League in casa dell’Ajax. Basta un punto per andare agli ottavi, ma non sono stati giorni facili in casa Atalanta con la lite di qualche giorno fa tra lo stesso tecnico e il Papu Gomez e altre presunte tensioni che l’allenatore della Dea mette da parte. “Domani abbiamo una partita importante per la qualificazione, una gara decisiva, avremmo messo la firma per arrivarci con 2 risultati su tre all’ultima gara del girone – spiega Gasperini a Sky Sport rispondendo alla domanda sui presunti problemi di spogliatoio -.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Champions, Gasperini dribbla problemi “Conta solo gara con Ajax” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento