Champions, Inzaghi: i ragazzi sono stati giganteschi

“Quando lavoriamo di squadra siamo un osso duro per tutti”

Milano, 19 set. (askanews) – Finisce 0-0 a Manchester l’esordio dell’Inter in Champions League in casa del Manchester City. La squadra di Inzaghi ha giocato una gara difensivamente perfetta, togliendo al City l’opportunità di essere pericoloso. “Ho fatto i complimenti, i ragazzi sono stati giganteschi – ha spiegato il tecnico nel post partita – Hanno fatto una prestazione grandiosa. Ho chiesto loro di giocare esattamente come hanno fatto. Conosciamo tutti il Manchester City. Sappiamo di cosa sono capaci, sappiamo cosa hanno ottenuto negli ultimi anni, in particolare in casa. In Champions League, sapevamo che dovevamo fare una grande partita, e l’abbiamo fatta. Con occasioni importanti. Quelle di Carlos, Darmian, Mkhitaryan sono occasioni importanti dove in una è stato bravissimo il portiere su Carlos, nelle altre potevamo essere più bravi. Però abbiamo lavorato insieme, come abbiamo fatto negli ultimi tre anni e mezzo. E quando lavoriamo insieme di squadra siamo un osso duro per tutti”.