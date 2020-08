Champions, la lista con le scelte di Gattuso: dentro Llorente, restano fuori 3 calciatori

Il Napoli, in queste ore, ha comunicato alla UEFA la lista per la fase finale di questa Champions League. Questi i nomi degli uomini che parteciperanno.

L’agente di Lorenzo Insigne, Vincenzo Pisacane, ha provato a rincuorare l’agente in merito all’infortunio del suo assistito. Ai microfoni de Il Mattino, infatti, ha rilasciato qualche dichiarazione che fa trapelare un cauto ottimismo.

“Siamo ottimisti, Lorenzo non sente dolore. Farà ogni cosa per essere al Camp Nou».

Potrebbe esserci contro Messi e compagni se da qui a sabato non sorgeranno contrattempi. Intanto, per tre giorni svolgerà un lavoro differenziato che prevede un ritorno nel gruppo per la seduta di venerdì al San Paolo, prima della partenza per Barcellona.

L’entità dell’infortunio di Insigne