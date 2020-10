Champions: l’Atalanta vola in terra danese, l’Inter si salva nel finale

Esordio importante per l’Atalanta che torna a stupire in Champions: 4-0 è il risultato con cui i Gasperini boys hanno letteralmente asfaltato il Midtjylland in terra danese. Zapata, Gomez e Muriel indirizzano il match nel primo tempo ma poi ci pensa Miranchuk a siglare il poker nel finale.

Bene anche il Bayern Monaco che demolisce per 4-0 l’Atletico Madrid di Simeone. Queste le reti: doppietta di Coman, gol di Goretzka e Tolisso. Il City di Guardiola invece vince in rimonta contro il Porto (3-1), mentre il Liverpool ha ragione dell’Ajax grazie ad un autogol di Tagliafico. L’Inter impatta con il Borussia Mönchengladbach. Due pari il finale, non basta la doppietta del solito Lukaku.

