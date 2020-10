Champions League, Amazon in corsa per i diritti tv: passo indietro della Rai

Continua la corsa per l’acquisizione dei diritti tv per il prossimo triennio della Champions League 2021-2024. IL braccio di ferro prosegue ma vede in campo solo due antagonisti. Da un lato Mediaset e dall’altro Amazon con la Rai che si è reso protagonista di un vero e proprio passo indietro.

Champions League, la corsa ai diritti tv

Come sottolinea il portale online di Repubblica.it, la corsa ai diritti tv della Champions League perde uno dei protagonisti. Per il triennio 2021-2024, la Rai ha deciso che non presenterà alcuna offerta. Una scelta definita incomprensibile da parte dell’unione sindacale dei giornalisti della Rai. A contendersi i diritti restano quindi Mediaset ed Amazon. Quest’ultimi sono pronti ad espandere il proprio campo di azione ed entrare anche nel gioco dei diritti televisivi italiani.

