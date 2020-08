Champions League – Barcellona-Napoli, dirige l’arbitro Cakir: i precedenti

Ricomincia la Champions League e la Uefa ha diramato le designazioni ufficiali per tutte le sfide in programma. Uno dei match più attesi è Barcellona-Napoli affidata all’arbitro Cakir. Le due squadre si ritroveranno al Camp Nou a partire dalle ore 21 di sabato 8 agosto. Entrambe le compagini devono ripartire dal risultato di 1-1 maturato all’andata al San Paolo.

Barcellona-Napoli, scelto l’arbitro Cakir

La società partenopea ha annunciato il nome dell’arbitro definito dalla Uefa ed ha reso noti, attraverso il proprio portale online, tutti i precedenti. L’arbitro scelto ha già diretto un match del Napoli in questa edizione della Champions League

“Sarà l’arbitro turco Cakir a dirigere Barcellona-Napoli, ottavo di finale di ritorno di Champions League.

Assistenti di linea: Duran e Ongun. IV uomo: Meler. VAR: Kalkavan-Palabiyik

Cakir ha 6 precedenti con gli azzurri in Europa:

24 febbraio 2011, in Europa League, Villarreal-Napoli 2-1

22 ottobre 2013, in Champions League, Marsiglia-Napoli 1-2

27 agosto 2014, in Champions League, Atletico Bilbao-Napoli 3-1

23 aprile 2015, in Europa League, Napoli-Wolfsburg 2-2

7 marzo 2017, ottavo di finale di Champions League, Napoli-Real Madrid 1-3

10 dicembre 2019, Champions League, Napoli-Genk 4-0″.

