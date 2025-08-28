giovedì, 28 Agosto , 25

Fedez, Santanché e La Russa in barca insieme nelle foto di ‘Chi’

(Adnkronos) - Un trio inedito in vacanza insieme:...

Farnesina, Tajani: “Cdm ha approvato la riforma del ministero degli Esteri”

(Adnkronos) - ''Il Consiglio dei ministri ha approvato...

Micheal Ward in tribunale, l’attore britannico accusato di stupro e aggressione sessuale

(Adnkronos) - Micheal Ward, attore britannico vincitore del...

Musetti-Goffin, oggi l’azzurro in campo agli Us Open – Diretta

(Adnkronos) - Lorenzo Musetti torna protagonista agli Us...
champions-league,-il-sorteggio-in-diretta-–-le-avversarie-di-juve,-inter,-napoli-e-atalanta
Champions League, il sorteggio in diretta – Le avversarie di Juve, Inter, Napoli e Atalanta

Champions League, il sorteggio in diretta – Le avversarie di Juve, Inter, Napoli e Atalanta

DALL'ITALIA E DAL MONDOChampions League, il sorteggio in diretta - Le avversarie di Juve, Inter, Napoli e Atalanta
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Prende forma la nuova edizione della Champions League. Oggi, giovedì 28 agosto, il sorteggio che si svolgerà nel Principato di Monaco definirà la fase campionato della massima competizione calcistica europea per club. Per l’Italia, ci saranno Napoli, Inter, Atalanta e Juventus e c’è grande curiosità per conoscere il percorso della prima fase. Si inizia alle 18.
 

La diretta tv della cerimonia di sorteggio della prima fase della Champions League 2025-2026 inizierà alle 18 e sarà visibile su Sky Sport (canale 200). L’evento sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, Now, Amazon Prime Video e uefa.tv. 

