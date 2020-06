Champions League, la UEFA ha scelto la sede della fase finale del torneo

La Champions League ripartirà solo nel mese di agosto, ma ci sono delle importanti novità per quello che concerne la fase finale della competizione internazionale per club più importante. Secondo quanto riporta la testata giornalistica tedesca Bild, la Champions League 2019-20 verrà assegnerà a Lisbona. Instanbul sembrava la sede designata per l’importante avvenimento continentale, ma la capitale turca avrebbe mostrato delle forte perplessità per quello che concerne la possibilità di ospitare… continua a leggere sul sito di riferimento