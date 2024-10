Champions League, Lipsia-Juventus 2-3: impresa bianconera

(Adnkronos) – La Juventus batte 3-2 il Lipsia in un match della seconda giornata di Champions League, disputato alla Red Bull Arena della città tedesca. Padroni di casa due volte in vantaggio con Sesko al 30′ e al 65′, raggiunti per due volte da Vlahovic al 50′ e al 69′ e superati con un gol di Conceicao all’83’. Bianconeri in dieci uomini dal 59′ per l’esplusione di Di Gregorio. In classifica la Juve è a punteggio pieno con 6 punti, il Lipsia è fermo a zero. Tra tre settimane bianconeri in casa con lo Stoccarda, mentre i tedeschi ospiteranno il Liverpool.