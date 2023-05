Champions League, nota Uefa: si gioca a Istanbul come da programma

Escluso cambio sede per possibili disordini legati a elezioni

Roma, 12 mag. (askanews) – La finale dell’edizione 2023 della Champions League si giocherà a Istanbul, come da programma il 10 giugno. Lo ha chiarito in una nota la Uefa, l’organo di governo del calcio europeo che organizza la competizione, dopo che si erano diffuse indiscrezioni su un cambio di sede – con Lisbona in pole position – per possibili disordini pubblici legati alle elezioni presidenziali nel Paese.

“A seguito di alcune notizie imprecise e infondate riportate dai media, la Uefa desidera chiarire la posizione sulla finale di Champions League del 2023”, si legge nella nota, “La finale di Uefa Champions League 2023 si svolgerà a Istanbul come previsto, il 10 giugno 2023. La Uefa non ha discusso il contrario con istituzioni politiche, governi o federazioni calcistiche nazionali”.

Allo stadio Ataturk, sabato 10 giugno alle 21, si sfideranno la vincente di Manchester City-Real Madrid e chi prevarrà nel derby di Milano tra Inter e Milan.

