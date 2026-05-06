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Champions League, oggi Bayern Monaco-Psg – Diretta
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Champions League, oggi Bayern Monaco-Psg – Diretta

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(Adnkronos) – Torna la Champions League, con la seconda semifinale di ritorno. Oggi, mercoledì 6 maggio, si gioca Bayern Monaco-Psg – in diretta tv e streaming – otto giorni dopo la partita dell’anno di scena al Parco dei Principi di Parigi nella sfida d’andata. Si riparte dal 5-4 dei campioni d’Europa in carica, firmato dalle doppiette di Kvaratskhelia e Dembelé e dal gol di Joao Neves (reti di Kane, Olise, Upamecano e Luis Diaz per i tedeschi). 

 

La vincente della sfida sfiderà in finale l’Arsenal, che ha eliminato l’Atletico Madrid. 

 

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