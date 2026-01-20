martedì, 20 Gennaio , 26

Nubifragi, mareggiate e burrasca: è massima allerta, le previsioni meteo

(Adnkronos) - E' massima allerta per maltempo sull'Italia,...

Trump e il post con l’Ai: in Groenlandia con Rubio, Vance e la bandiera Usa

(Adnkronos) - Nuova provocazione del presidente americano Donald...

Australian Open, oggi Sinner-Gaston – Diretta

(Adnkronos) - Esordio agli Australian Open 2026 per...

Groenlandia, Ue cerca unità: paesi divisi su risposta a Trump

(Adnkronos) - L'Unione Europea cerca una linea comune...
champions-league,-oggi-copenhagen-napoli:-orario,-probabili-formazioni-e-dove-vederla
Champions League, oggi Copenhagen-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla

Champions League, oggi Copenhagen-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla

DALL'ITALIA E DAL MONDOChampions League, oggi Copenhagen-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Torna in campo il Napoli in Champions League. Oggi, martedì 20 gennaio, la squadra di Conte vola in trasferta in Danimarca per affrontare il Copenhagen nella settima giornata della fase campionato. La squadra di Conte ha al momento 7 punti in classifica dopo 6 giornate e va a caccia dei punti decisivi per il passaggio al prossimo turno. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Copenhagen-Napoli, in campo stasera alle 21: 

Copenhagen (4-2-3-1) Kotarski; Zague, Gabriel Pereira, Suzuki, Lopez; Clem, Madsen; Larsson, Elyounoussi, Robert; Dadason. All. Neestrup 

Napoli (3-4-2-1) Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Spinazzola, Lobotka, McTominay, Olivera; Elmas, Lang; Hojlund. All. Conte 

La partita di Champions di oggi tra Copenaghen e Napoli sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva Sky (canali di riferimento Sky Sport Calcio, numero 202, e Sky Sport 253). Sfida disponibile anche in straming su Sky Go e NOW.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.