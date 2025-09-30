martedì, 30 Settembre , 25
champions-league,-oggi-inter-slavia-praga-2-0-–-la-partita-in-diretta
Champions League, oggi Inter-Slavia Praga 2-0 – La partita in diretta

Champions League, oggi Inter-Slavia Praga 2-0 – La partita in diretta

DALL'ITALIA E DAL MONDOChampions League, oggi Inter-Slavia Praga 2-0 - La partita in diretta
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – L’Inter torna in campo in Champions League. Oggi, martedì 30 settembre, i nerazzurri affrontano lo Slavia Praga a San Siro nella seconda giornata della fase campionato della massima competizione europea. La squadra di Chivu è reduce dalla vittoria esterna nell’ultimo turno di Serie A contro il Cagliari, battuto 2-0 grazie ai gol di Lautaro Martinez e Pio Esposito, mentre all’esordio in Champions ha superato in trasferta l’Ajax. Calcio d’inizio alle 21.  

Inter-Slavia Praga è trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Sky Sport. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app Sky Go e su NOW. 

Nella terza giornata di Champions, l’Inter affronterà l’Union Saint-Gilloise in trasferta. Appuntamento il 21 ottobre. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.