mercoledì, 28 Gennaio , 26

Mps, oggi il Cda tra nodo governance e futuro del Gruppo

(Adnkronos) - Occhi puntati sul Monte dei Paschi...

Australian Open, oggi Sinner-Shelton – Diretta

(Adnkronos) - Jannik Sinner torna in campo agli...

Una nuova vita, stasera 28 gennaio su Canale 5: la trama e le anticipazioni

(Adnkronos) - Stasera, mercoledì 28 gennaio, in prima...

Minneapolis, aggredita deputata dem Omar. Trump: “Avrà organizzato tutto lei”

(Adnkronos) - E' stato identificato l'uomo che ha...
champions-league,-oggi-monaco-juve:-orario,-probabili-formazioni-e-dove-vederla
Champions League, oggi Monaco-Juve: orario, probabili formazioni e dove vederla

Champions League, oggi Monaco-Juve: orario, probabili formazioni e dove vederla

DALL'ITALIA E DAL MONDOChampions League, oggi Monaco-Juve: orario, probabili formazioni e dove vederla
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – La Juve torna in campo in Champions League. Oggi, mercoledì 28 gennaio, i bianconeri affrontano il Monaco in trasferta, nell’ultima giornata della fase campionato. La squadra di Spalletti, già almeno ai playoff con i 12 punti conquistati fin qui, con un successo potrebbe volare direttamente agli ottavi (finendo così tra le prime otto della classifica generale). I francesi, a quota 9 punti, non sono ancora certi della qualificazione al prossimo turno. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Monaco-Juve, in campo stasera alle 21: 

Monaco (4-2-3-1) Kohn; Vanderson, Dier, Kehrer, Caio Henrique; Teze, Zakaria; Akliouche, Golovin, Ansu Fati; Balogun. All. Pocognoli. 

Juventus (4-2-3-1) Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti. 

La partita di Champions Monaco-Juve sarà visibile in diretta su Sky (canale 252). Partita visibile anche in streaming su Sky Go e NOW.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.