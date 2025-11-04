martedì, 4 Novembre , 25

Champions League, oggi Napoli-Eintracht Francoforte – La partita in diretta

Champions League, oggi Napoli-Eintracht Francoforte – La partita in diretta

(Adnkronos) – Il Napoli torna in campo in Champions League. Oggi, martedì 4 novembre, i campioni d’Italia ospitano l’Eintracht Francoforte al Maradona, nella quarta giornata della fase campionato. Gli azzurri vanno a caccia di punti pesanti dopo il brutto ko contro il Psv Eindhoven, per muovere una classifica che li vede fermi a quota 3 (proprio come i tedeschi). 

Dove vedere Napoli-Eintracht Francoforte? La sfida è trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport (canale 253). In streaming, per gli abbonati, il match sarà disponibile su SkyGo e su Now. 

Nel prossimo turno di Champions, il Napoli ospiterà il Qarabag. 

