Atp Parigi, arriva il forfait di Novak Djokovic

Furto al Louvre, ecco quanto valevano i gioielli della corona: la stima della procura di Parigi

Musetti, esordio vincente a Vienna: Medjedovic battuto in due set

Attentato a Ranucci, il giornalista: “Bomba per zittire Report? Obiettivo sbagliato”

Champions League, Union SG-Inter e Psv Eindhoven-Napoli – Diretta

Champions League, Union SG-Inter e Psv Eindhoven-Napoli – Diretta

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Notte di Champions League. Oggi, martedì 21 ottobre, torna la massima competizione europea con due italiane impegnate – in diretta tv e streaming: l’Inter, impegnata in trasferta contro i belgi dell’Union Saint-Gilloise, e il Napoli, di scena in Olanda contro il Psv Eindhoven. I nerazzurri di Chivu sono reduci dalla vittoria di Roma in campionato, 1-0 firmato Bonny, e in Champions è quarta in classifica con 6 punti dopo le vittorie contro Ajax e Slavia Praga.  

Gli azzurri di Conte invece hanno perso nell’ultimo turno di Serie A contro il Torino, mentre in Europa sono fermi al 19esimo posto con tre punti dopo la sconfitta dell’esordio contro il Manchester City e la vittoria per 2-1 con lo Sporting Lisbona. 

Nella giornata di domani le altre due italiane impegnate in Champions League: la Juventus, di scena al Bernabeu contro il Real Madrid, e l’Atalanta, che ospiterà lo Slavia Praga. 

 

