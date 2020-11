Champions, l’Inter cade a Madrid: 3-2 il finale per i blancos

L’Inter perde e si complica maledettamente la vita nel girone di Champions League. Il Real Madrid vince con un pirotecnico 3 a 2. E’ Karim Benzema a portare in avanti i blancos al venticinquesimo minuto del primo tempo. Poi è Sergio Ramos a raddoppiare 8 minuti dopo sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Neanche il tempo di piazzare il pallone al centro del campo che Lautaro Martinez, sfruttando un colpo di tacco di Barella, riesce a battere Curtois. Il primo tempo si chiude sul 2-1 per le merengues. Nella ripresa l’Inter si illude di poter rimettere in carreggiata la partita. Perisic pareggia i conti ma c’è poco da fare contro la furia della casablanca. Alla dieci minuti dalla fine Rodrygo Goes segna il definitivo 3 a 2 con un tiro che si spegne nel sette alla sinistra di Handanovic.

