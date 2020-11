Champions, Morata salva la Juve nel recupero. Nessun problema per la Lazio contro lo Zenit

La Juventus s’è ripresa in campionato ma non convince fino in fondo in Champions. Dopo aver ingranato la marcia giusta in Serie A la Vecchia Signora si ferma per circa 90 minuti nella massima competizione europea. I ragazzi di Pirlo vincono all’ultimo respiro contro gli ungheresi del Ferencvàros, ma non è stata una buona partita la loro. Il match si chiude sul risultato di due a uno. Al gol dell’albanese Uzuni, risponde il solito Cristiano Ronaldo quando l’orologio segna trentacinque minuti di gioco.

Ed è ancora Morata a salvare i suoi con il gol vittoria che arriva in pieno recupero. Nessun problema invece per la Lazio che batte per 3-1 lo Zenit. Il solito Immobile segna due gol, il primo e l’ultimo (su rigore al 55′). Le due marcature sono state intervallate dai gol di Parolo e da quello della bandiera di Dzjuba.

