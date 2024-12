Champions, Motta: ottima vittoria col City, ora testa alla prossima

“Vogliamo competere con ogni squadra”

Milano, 12 dic. (askanews) – “Siamo orgogliosi della prestazione che abbiamo messo in campo in questa partita, un’ottima vittoria che ci ha permesso di guadagnare tre punti molto interessanti per questa competizione. Come sempre, è tempo di recupero e iniziare a preparare la prossima partita”. A parlare è Thiago Motta, tecnico della Juventus nel post partita del match vinto a Torino 2 a 0 contro il Manchester City di Guardiola.”A gennaio 2025 , abbiamo ancora due partite di Champions League da giocare: contro il Bruges fuori casa e contro il Benfica. Quando arriverà il momento, abbiamo l’ambizione di competere con ogni squadra, indipendentemente dalla squadra che affronteremo, ma di avvicinarci a lui con il massimo sforzo per raggiungere i nostri obiettivi. Ma questo è anche ciò che i nostri avversari cercheranno di fare”, ha concluso Motta.