mercoledì, 25 Febbraio , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOChampions, oggi Atalanta-Borussia Dortmund: orario, probabili formazioni e dove vederla
champions,-oggi-atalanta-borussia-dortmund:-orario,-probabili-formazioni-e-dove-vederla
Champions, oggi Atalanta-Borussia Dortmund: orario, probabili formazioni e dove vederla
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Champions, oggi Atalanta-Borussia Dortmund: orario, probabili formazioni e dove vederla

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

(Adnkronos) – L’Atalanta torna in campo in Champions League. Oggi, mercoledì 25 febbraio, i nerazzurri ospitano il Borussia Dortmund nel ritorno dei playoff di coppa. A Bergamo, la squadra di Palladino è chiamata alla grande rimonta, dopo il ko per 2-0 della settimana scorsa. Chi passerà il turno troverà Arsenal o Bayern Monaco agli ottavi (sorteggio venerdì 28 febbraio). Ecco orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Atalanta-Borussia Dortmund, in campo oggi alle 18:45:  

Atalanta (3-4-2-1) Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All. Palladino 

Borussia Dortmund (3-4-2-1) Kobel; Reggiani, Anton, Bensebaini; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Brandt, Beier; Guirassy. All. Kovac 

La partita di Champions League tra Atalanta e Borussia Dormund sarà visibile su Sky Sport. Sfida disponibile anche in streaming su Sky Go e Now.  

Previous article
Juventus-Galatasaray: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv
Next article
Scimpanzé e alcol, confermata l’ipotesi della ‘scimmia ubriaca’: tracce di etanolo nelle urine

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Usa, discorso record di Trump: prova a convincere gli americani dei suoi risultati

(Adnkronos) - Con la popolarità nei sondaggi a picco e il rischio di perdere il controllo repubblicano della Camera dei Rappresentanti a novembre, l’obiettivo...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Scimpanzé e alcol, confermata l’ipotesi della ‘scimmia ubriaca’: tracce di etanolo nelle urine

(Adnkronos) - Il loro 'nettare degli dei' non è a base di uva, ma di mela stella bianca. Però il risultato è lo stesso:...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Juventus-Galatasaray: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - La Juventus ospita il Galatasaray in Champions League. Oggi, mercoledì 25 febbraio, i bianconeri sfidano i turchi - in diretta tv e...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Inverno al capolinea e primavera in anticipo, esperto avverte: “Attenzione alle valanghe”

(Adnkronos) - Stop all'inverno e al maltempo, sull'Italia arriva la primavera con largo anticipo grazie all'anticiclone africano che assicura tempo soleggiato e temperature sopra...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.